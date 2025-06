Superman | David Corenswet spiega perché l’Uomo d’Acciaio porta i boxer rossi a vista

Superman, interpretato da David Corenswet, ha svelato il motivo dietro la scelta di indossare i iconici boxer rossi a vista. Tra aspettative e preoccupazioni dei fan, il giovane attore spiega come questa decisione sia un omaggio alle radici del supereroe e un dettaglio che rende il personaggio ancora più autentico. Scopriamolo insieme, perché anche i dettagli più piccoli possono fare la differenza in un’icona senza tempo.

Alcuni fan sono preoccupati per il fatto che James Gunn abbia diretto Superman. Il regista ha un curriculum pressoché impeccabile quando si tratta di film tratti dai fumetti, ma i mondi abitati dai Guardiani della Galassia e dalla Task Force X sono ben lontani dall’angolo dell’Universo DC dedicato all’Uomo d’Acciaio. Tuttavia, non è un segreto che Gunn ami Superman, e l’incredibile trailer di ieri ha contribuito a far cambiare idea a molti. Se siete ancora indecisi, i nuovi commenti del co-CEO dei DC Studios (e protagonista David Corenswet ) potrebbero essere ciò che vi convincerà finalmente a partecipare alla gioia collettiva. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

