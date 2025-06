Superman | da quanto tempo è in attività come eroe a Metropolis? La risposta di James Gunn

Da oltre 20 anni, Superman si erge come il protettore di Metropolis, testimoniando un impegno costante e inarrestabile. James Gunn, visionario regista e sceneggiatore, ha svelato come il nuovo DCU intenda ripartire proprio da questa lunga storia, con l’Uomo di Domani sempre più protagonista di un mondo ricco di metaumani e avventure epiche. Quanto durerà questa nuova era? Solo il tempo lo dirà .

Lo sceneggiatore e regista di Superman, James Gunn, ha spiegato il suo approccio alla costruzione del nuovo DCU e rivela da quanto tempo l’Uomo di Domani è attivo in un mondo pieno di metaumani riconosciuti. Il DCU potrebbe presentare alcune somiglianze con il DCEU (principalmente grazie alla decisione di James Gunn di far riprendere i ruoli ad alcuni attori), ma è un mondo completamente nuovo, concepito come un nuovo inizio per il brand. Superman contribuirà a stabilire questo nuovo Universo DC, ed è chiaro da tempo che si tratta di una realtà piena di eroi affermati. 🔗 Leggi su Cinefilos.it