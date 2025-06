Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 12 giugno

Nessun grande vincitore questa sera nel Superenalotto, ma tre fortunati hanno centrato i '5' e portato a casa oltre 52.600 euro ciascuno. Con il jackpot che si aggira ora a 12,6 milioni di euro, l'estrazione di oggi accende la speranza di un colpo grosso. Chi osa sognare il grande colpo? La prossima combinazione potrebbe essere quella vincente!

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, giovedì 12 giugno, del Superenalotto. Centrati invece tre '5' (a Cornaredo, in provincia di Milano; a Ravenna e ad Afragola, in provincia di Napoli) che vincono 52.608,46 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 12,6 milioni di euro.