Superbike A Misano Nicolò Bulega proverà la fuga ma Razgatlioglu sarà un avversario temibile

Il weekend del 14-15 giugno si preannuncia emozionante a Misano Adriatico, teatro della sesta tappa del Mondiale Superbike e del Gran Premio di Emilia Romagna. La sfida tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu promette scintille, con il turco in leggero vantaggio. La battaglia per l'Iride è ancora aperta, e ogni curva potrebbe decidere le sorti del campionato. La suspense è assicurata fino all'ultimo giro.

Il weekend del 14-15 giugno coinciderà con la sesta tappa del Mondiale Superbike. Si correrà in Italia, a Misano Adriatico, dove andrà in scena il Gran Premio di Emilia Romagna. Il principale motivo d’interesse del fine settimana sarà rappresentato dalla lotta per l’Iride tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu. Al momento, lo sfidante ha 31 punti più del Campione in carica. La differenza è trascurabile, considerando come siano andate in archivio solo cinque dei dodici appuntamenti stagionali. Il match è ancora tutto da combattere, nonostante sia palese la superiorità della Ducati sulla Bmw. Cionondimeno, l’anatolico è unanimemente considerato il miglior pilota della categoria e sta sfidando, praticamente da solo, l’egemonia di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Oasport.it