Super-microscopi e AI per la cura e la Ricerca Humanitas introduce il 4D

AGI - Un viaggio in 4D (spazio e tempo) all'interno delle cellule per capire l'origine e l'evoluzione delle malattie e accelerare il trasferimento delle scoperte scientifiche al letto del paziente. È l'obiettivo del nuovo, avanzatissimo laboratorio di imaging inaugurato nel campus di Humanitas University, a pochi passi dall'ospedale IRCCS Istituto Clinico Humanitas. Tecnologia CLEM . Il cuore della piattaforma è la tecnologia CLEM ( Correlative Light and Electron Microscopy ), una delle prime in Europa e la prima in Italia a essere integrata in un ospedale di ricerca. Questo sistema unisce la microscopia ottica, che osserva le cellule vive in azione, a quella elettronica, che ne svela la struttura interna con un dettaglio quasi atomico.