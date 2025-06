Sulla spiaggia del Circeo il primo nido di tartaruga Caretta Caretta dell’anno

Un evento straordinario ha animato la spiaggia del Circeo: alle ore 22.30, una tartaruga Caretta Caretta ha scelto lo stabilimento Viva per deporre le sue uova, segnando il primo nido del 2025 nel Lazio. Un segnale di speranza e rinascita per il nostro ecosistema marino, che ci ricorda l'importanza di preservare queste meraviglie naturali. Un momento magico che rafforza il nostro impegno per la tutela della biodiversità .

Evento straordinario nella Spiaggia di San Felice Circeo. Nella serata di ieri, infatti, la spiaggia del Circeo, presso lo stabilimento balneare Viva, è stato teatro di un evento, per fortuna non più così raro sulle coste laziali, ma sempre emozionante: una tartaruga marina Caretta Caretta è emersa dal mare intorno alle ore 22.30 per deporre le sue uova. Si tratta del primo nido della stagione 2025 nel Lazio, un segnale sempre più incoraggiante per la conservazione di questa specie protetta. Fino a qualche anno fa, infatti, era rarissima la deposizione delle uova. Lo spettacolare evento è stato seguito da alcuni ragazzi sulla spiaggia di San Felice Circeo, i quali, che con prontezza, hanno avvisato la Capitaneria di Porto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sulla spiaggia del Circeo il primo nido di tartaruga Caretta Caretta dell’anno

