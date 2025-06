Sulla guerra in Ucraina Usa e Ue sempre più distanti Bruxelles vara il 18esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca mentre Washington pensa a tagliare gli aiuti militari a Kiev

In un contesto segnato da tensioni crescenti e divergenze strategiche, l'Europa e gli Stati Uniti emergono come protagonisti di una crescente distanza nella gestione della crisi ucraina. Bruxelles approva un 18º pacchetto di sanzioni contro Mosca, mentre Washington valuta di ridurre gli aiuti militari a Kiev. La Russia, nel frattempo, intensifica i bombardamenti e conquista nuovi territori nel Donbass. La domanda che ci poniamo è: fino a quando questa frattura potrà influenzare il futuro della pace?

Con la Russia che continua a bombardare l'Ucraina e ad avanzare nel Donbass, dove ha conquistato altri due villaggi, l'Unione Europea e gli Stati Uniti appaiono sempre più distanti sui passi da intraprendere per spingere le parti a porre fine alla guerra in Ucraina. Infatti, mentre il Consiglio UE ha dato il via libera a nuovi dazi sui prodotti agricoli e su alcuni fertilizzanti provenienti da Russia e Bielorussia, non ancora soggetti a dazi doganali aggiuntivi, così da ridurre la capacità di Mosca di finanziare la guerra, da Washington si preferisce evitare nuove sanzioni contro il Cremlino, scegliendo invece di fare pressioni su Volodymyr Zelensky.

