sui sentieri della memoria i ragazzi nuovi testimoni

Quattro ore nei luoghi della storia e della memoria, quella della Resistenza e dei partigiani, delle stragi nazifasciste. Quattro ore per il nuovo sentiero della Valle di Cintoia. Raduno alla Panca, uno dei luoghi macchiato di sangue dei civili uccisi dai nazisti, il nuovo percorso è stato promosso e realizzato dal Comune di Greve in Chianti e dalla sezione Anpi di Bagno a Ripoli “Pietro Ferruzzi“. Numerosi i cittadini che hanno già scelto di scoprire un itinerario georeferenziato alla scoperta dei luoghi della campagna chiantigiana colpiti dalle rappresaglie naziste del 1944 tra cui La Panca, Buonasera, Querceto e Venagrossa, soffermandosi magari davanti ai monumenti ai Caduti, che a distanza di ottant’anni ricordano nomi e vite spezzate, oppure ascoltando le testimonianze di sopravvissuti come Alessandro François e, pur trovandosi alla soglia del secolo di vita, non rinuncia a condividere il suo ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it