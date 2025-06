Sucic-Inter aspettative elevate per l’esordio del croato | il club è convinto di aver preso un…

L’Inter alimenta grandi aspettative per l’esordio del talento croato Sucic, considerato un vero colpo di mercato. Arrivati a Los Angeles, i nuovi rinforzi sono pronti a lasciar il segno, con Sucic e Luis Henrique destinati a essere immediatamente protagonisti. La decisione di lanciarli subito nella mischia sottolinea la fiducia della società nelle loro potenzialità e la volontà di rinvigorire la squadra. L’attesa cresce: il futuro nerazzurro si scrive ora.

