Sucic e Luis Henrique hanno scelto i numeri di maglia | ereditano due numeri storici

L'estate porta con sé nuove speranze e grandi aspettative all'Inter, e i nuovi acquisti Petar Sucic e Luis Henrique non fanno eccezione. Con entusiasmo, la società nerazzurra ha annunciato le maglie di questi talenti, ereditando due numeri storici: l'8 di Arnautovic e l'11 di un'altra leggenda. Due numeri simbolo di passato glorioso e di un futuro tutto da scrivere. La maglia è più di un semplice numero: è un simbolo di identità e ambizione.

Sucic e Luis Henrique ereditano le maglie numero 8 e numero 11: la decisione dei due nuovi arrivati in casa Inter. La stessa Inter (con dei post social dedicati) ha reso ufficiali i numeri di maglia di Petar Sucic e Luis Henrique, i due nuovi acquisti nerazzurri sbarcati a Milano nella sessione di mercato estiva: il croato indosserà la numero 8 ereditata da Marko Arnautovic, mentre sulle spalle del brasiliano ci sarà l’ 11 che fu di Joaquin Correa. Questi invece tutti gli altri numeri, almeno per il Mondiale per Club: Sommer 1, Di Gennaro 12, Martinez 13, Calligaris 40, De Vrij 6, Acerbi 15, Pavard 28, Carlos Augusto 30, Bisseck 31, Dimarco 32, Darmian 36, 42 Palacios, Re Cecconi 48, Cocchi 58, Bastoni 95, Dumfries 2, Zielinski 7, Sucic 8, Luis Henrique 11, Frattesi 16, Calhanoglu 20, Asllani 21, Mkhitaryan 22, Barella 23, Berenbruch 52, Zalewski 59, Thuram 9, Lautaro Martinez 10, Carboni 45, De Pieri 49, Sebastiano Esposito 70, Pio Esposito 94, Taremi 99 Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com