L’Inter si prepara a un’estate di grandi novità con l’arrivo di Petar Sucic e Luis Henrique, giovani promesse pronte a lasciare il segno già dal 18 giugno contro il Monterrey. Con numeri di maglia simbolici e un talento da far invidia, i due nuovi acquisti rafforzano un progetto ambizioso, puntando a dominare sia a centrocampo che in attacco. E ora, scopriamo cosa li rende così speciali...

L’Inter mette in cassaforte due giovani di talento che già a partire dal 18 giugno si metteranno alla prova contro il Monterrey. Petar Sucic e Luis Henrique hanno scelto i numeri di maglia. NUMERI IMPORTANTI – L’Inter si è principalmente rinforzata sia a centrocampo che in attacco. Petar Sucic, giovane talento croato, è stato pescato dalla Dinamo Zagabria mentre Luis Henrique dal Marsiglia. Sia a centrocampo che in attacco al momento l’Inter sembrerebbe aver trovato una quadra. Con il ritorno di Valentin Carboni dall’infortunio, con gli innesti di Pio e Sebastiano Esposito, l’Inter potrà affrontare il Monterrey nel Mondiale per Club con un reparto offensivo fresco e pronto a dare battaglia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sucic e Luis Henrique, ecco i numeri dei nuovi giocatori dell’Inter!

