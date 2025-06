Successo per il Premio Delphis d’Oro per lo Sport

sua prestigiosa XX edizione, celebra l’eccellenza sportiva tarantina. Un momento unico di riconoscimenti, emozioni e passione che unisce l’intera comunità in un abbraccio dedicato ai protagonisti dello sport locale, sottolineando come lo sport sia il cuore pulsante di Taranto. Il successo di quest’anno conferma ancora una volta il valore fondamentale dello sport come motore di crescita e inclusione sociale, rendendo questa manifestazione un appuntamento imperdibile per tutti.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto c’è solo un evento capace di fare sfilare insieme oltre 2.500 atleti di affiliati a 44 società sportive del territorio, quelle professionistiche che portano in alto il nome di Taranto e quelle dilettantistiche che consentono a tanti giovani di praticare ogni giorno lo sport, recependone i valori positivi nella loro esperienza di vita. È il “Premio Delphis d’Oro per lo sport”, la manifestazione che, giunta alla seconda edizione, è promossa da Taranto 25 e da Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, due realtà unite da anni da una virtuosa partnership a favore della comunità in cui operano; l’edizione 2025 del premio si è avvalsa del patrocinio morale del Panathlon Club Taranto Principato e del sostegno di McDonald e di Decathlon. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Successo per il Premio Delphis d’Oro per lo Sport

