Successo per Gli Aristogatti il musical inclusivo a Matierno

successo per gli Aristogatti, il musical inclusivo a Matierno. Mercoledì 11 giugno, lo spettacolo ha unito grandi e piccini in un’atmosfera magica, dimostrando come musica e solidarietà possano creare ponti tra le diversità. Organizzato con passione dall’Aps Musikattiva, dalla comunità locale e artisti talentuosi, l’evento ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti, confermando il potere dell’arte di unire le persone.

Il musical inclusivo "Gli Aristogatti", andato in scena mercoledì 11 giugno, ha emozionato e coinvolto l'intera comunità di Matierno, regalando al pubblico uno spettacolo straordinario, ricco di musica, colori e sorrisi autentici! Organizzato con passione dall'Aps Musikattiva, dalla.

"Gli Aristogatti - con brani suonati e cantati dal vivo": un musical inclusivo con i minori di Matierno - Martedì 11 giugno, il Pala Silvestri di Matierno ospiterà un evento imperdibile: "Gli Aristogatti" in un musical vivace e coinvolgente! Con cento talentuosi minori protagonisti, l'iniziativa di APS Musikattiva promuove l'inclusività e la creatività.

