Succede ad Agbogbloshie la discarica elettronica più grande al mondo | qui anche i più piccoli lavorano per recuperare granelli di metallo e guadagnarsi da vivere Un reportage eclatante per raccontare un fenomeno disumano

Nella discarica di Agbogbloshie, la più grande al mondo, i piccoli lavorano tra rottami e sostanze tossiche, privati della loro infanzia. Un fenomeno disumano che coinvolge 138 milioni di bambini nel mondo, molti dei quali sono impiegati nel riciclaggio dei rifiuti in condizioni pericolose. In questa Giornata internazionale del lavoro minorile, i dati ci ricordano l’urgenza di agire per proteggere i diritti di chi sogna solo di vivere e crescere in modo dignitoso.

N on giocano, non vanno a scuola, non possono vivere la loro infanzia. Sono 138 i milioni di bambini e adolescenti coinvolti nel lavoro minorile, di cui circa 54 milioni in lavori pericolosi. 18 milioni si occupano del riciclaggio dei rifiuti: passano le giornate tra montagne di spazzatura, sostanze tossiche e pericolose, spesso provenienti da Paesi privilegiati. Come il nostro. Nella Giornata internazionale del lavoro minorile i dati del rapporto 2024 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dell’UNICEF. E un reportage dal Ghana, e dalla tristemente nota discarica elettronica di Agbogbloshie, realizzato da Giuseppe Bertuccio D’Angelo, reporter del Progetto Happiness e Ambassador di ActionAid. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Succede ad Agbogbloshie, la discarica elettronica più grande al mondo: qui anche i più piccoli lavorano per recuperare granelli di metallo e guadagnarsi da vivere. Un reportage eclatante per raccontare un fenomeno disumano

Lavoro minorile, riguarda 138 milioni di bambini. Come quelli che riciclano i (nostri) rifiuti elettronici; La più grande discarica di rifiuti elettronici al mondo si trova in Ghana.

Punto e a CapoIl Ghana è la discarica dei rifiuti elettronici occidentali Lo riporta linkiesta.it: Il borgo di Agbogbloshie, nella capitale del Ghana Accra, è diventato, negli ultimi anni, una discarica per i computer ...