Sua figlia ha fatto un incidente | un altro tentativo di truffa a Novara

Un altro tentativo di truffa scuote Novara: una pensionata, credendo alle false parole di un sedicente maresciallo dei carabinieri, ha rischiato di cadere in una trappola. La sua preoccupazione per la figlia, coinvolta in un incidente inventato, mostra quanto siano astute le tecniche di inganno dei malintenzionati. È fondamentale essere sempre vigili e diffidare da richieste sospette, perché il rischio di rimanere vittima di truffe come questa è reale e immediato.

Ennesimo tentativo di truffa con una telefonata a Novara. È successo nei giorni scorsi, quando una pensionata ha ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo dei carabinieri che ha raccontato alla donna che la figlia aveva fatto un incidente. Sul subito l'anziana si è preoccupata, ma.

