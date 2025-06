Stupro di gruppo nel Salento s' indaga

Una tragica vicenda scuote il Salento: una ragazza di Rimini denuncia di essere stata vittima di stupro di gruppo durante una vacanza a Marina di Mancaversa. L’incidente, avvenuto nella notte tra amici e conoscenti, ha sollevato un’ondata di indignazione e richieste di giustizia. Mentre le indagini sono in corso, si apre un dibattito sulla sicurezza e la tutela delle giovani in luoghi di svago e relax.

22.00 Una ragazza di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato di essere stata violentata da tre ragazzi. E' accaduto la notte scorsa a Marina di Mancaversa, localitĂ balneare in provincia di Lecce Con 3 amiche (tra i 23 e i 25 anni), ha preso in affitto una casa dove avrebbe invitato 4 ragazzi del posto conosciuti al bar di Gallipoli. Una delle 4 giovani si sarebbe appartata con uno dei ragazzi, ma subito dopo si sarebbero uniti altri 2 del gruppo e sarebbe stata abusata. In ospedale: confermati i ripetuti abusi consumati con violenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it