Stupro di gruppo a Marina di Mancaversa turista denuncia abusi e violenze da 3 ragazzi dopo la serata al bar

Una triste vicenda scuote Marina di Mancaversa: una giovane turista di Rimini denuncia di aver subito uno stupro di gruppo da parte di tre ragazzi dopo una serata trascorsa in un bar. Questo episodio, ancora sotto indagine, evidenzia l’importanza di tutelare la sicurezza di chi viaggia e di sensibilizzare contro ogni forma di violenza. La comunità si mobilita, chiedendo giustizia e prevenzione.

Una giovane turista di Rimini avrebbe subito uno stupro di gruppo durante una vacanza a Marina di Mancaversa, in provincia di Lecce: i fatti.

