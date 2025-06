Stuprata da tre ragazzi La denuncia di una giovane turista in Salento

I medici avrebbero confermato i ripetuti abusi subiti. I tre accusati sono stati identificati e denunciati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Stuprata da tre ragazzi". La denuncia di una giovane turista in Salento

In questa notizia si parla di: stuprata - ragazzi - denuncia - giovane

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L'episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte scorsa e sarebbe avvenuto a marina di Mancaversa. Nella località balneare sullo Vai su Facebook

Stuprata da tre ragazzi. La denuncia di una giovane turista in Salento; “Mi hanno stuprata in tre”: giovane turista di Rimini denuncia la violenza in Salento; “Mi hanno stuprata in tre”: giovane turista di Rimini denuncia la violenza in Salento.