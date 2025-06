Studio Ghibli compie 40 anni | un futuro incerto per l’animazione giapponese

Dove l’immaginazione si trasforma in capolavoro, Studio Ghibli compie 40 anni portando con sé un’eredità di magia e innovazione. Fondato da Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, questo studio ha rivoluzionato l’animazione giapponese e mondiale, regalando film senza tempo. Ma con un futuro incerto all’orizzonte, ci chiediamo: quale strada prenderà questa icona culturale nel prossimo capitolo della sua storia?

Studio Ghibli, fondato il 15 giugno 1985 in Giappone da Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, rappresenta uno dei più influenti e riconosciuti studi di animazione a livello globale. La sua nascita ha segnato un punto di svolta nel panorama cinematografico internazionale, grazie a una produzione caratterizzata da un’arte raffinata, personaggi complessi e tematiche profonde che hanno elevato l’animazione oltre i confini del semplice intrattenimento per bambini. Con oltre quarant’anni di attività alle spalle, il marchio Ghibli si distingue per aver ottenuto riconoscimenti come due premi Oscar e un’eredità artistica che ha plasmato il linguaggio dell’anime contemporaneo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it