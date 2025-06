Studenti sorpresi | arrivano i primi rimborsi dell' Università di Torino che restituisce agli allievi 39 milioni di euro

Molti non nascondono la sorpresa, visto che si tratta di un importo significativo inaspettato, capace di alleggerire le finanze di tanti giovani universitari. È una vittoria importante per gli studenti, che finalmente vedono riconosciuto il loro diritto e ottengono un risarcimento tanto atteso. Un segnale positivo che dimostra come la giustizia possa fare sentire la sua voce anche nel mondo accademico.

Sono arrivati in questi giorni i primi rimborsi dell'Università di Torino ai suoi studenti, per le tasse illegittime chieste nel 2018. Gli allievi stanno ricevendo i soldi a cui hanno diritto tramite bonifico, sul conto corrente da loro indicato.

