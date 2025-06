Studente si toglie la vita perché non è stato ammesso alla maturità il corpo trovato da un amico | Ha lasciato un biglietto

Una tragica vicenda scuote la comunità di Cairo Montenotte: un giovane di 19 anni, profondamente colpito dalla mancata ammissione alla maturità, ha deciso di metterefine alla sua vita, lasciando un biglietto che rivela il suo dolore. Una triste testimonianza della fragilità emotiva degli adolescenti e dell’importanza di supportare chi attraversa momenti difficili. È fondamentale riflettere e agire per prevenire simili tragedie.

Un ragazzo di 19 anni di origini maghrebine residente a Cairo Montenotte, nel savonese, si è ucciso probabilmente per la mancata ammissione all'esame di maturità. È successo.

