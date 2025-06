Struttura e servizi più moderni Parte il restyling della biblioteca

Dopo un atteso rinvio di un anno e mezzo, prende finalmente il via il restyling della biblioteca civica, un intervento che trasformerà la struttura in uno spazio più moderno, accessibile ed efficiente. La riqualificazione includerà la riconversione del portico e il recupero degli spazi interni, creando un ambiente innovativo e accogliente per tutti. Un nuovo capitolo dedicato alla cultura e all’educazione sta per cominciare, aprendo le porte a un futuro più luminoso e stimolante.

Con un anno e mezzo di ritardo, iniziano oggi i sospirati lavori di riqualificazione della biblioteca civica. Un intervento atteso da anni per una struttura e un servizio più moderni, accessibili ed efficienti. Il progetto prevede la chiusura e riconversione del portico su via Sormani, che sarà integrato nell’edificio con ampie vetrate, estese anche ai piani superiori. Saranno recuperati gli spazi interni attualmente inutilizzati al piano terra - un tempo sede della polizia locale - e destinati a nuovi servizi. Infine, ci sarà la realizzazione di uno spazio gaming, "pensato per coinvolgere le nuove generazioni e favorire la loro partecipazione alla vita della biblioteca". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Struttura e servizi più moderni. Parte il restyling della biblioteca

In questa notizia si parla di: struttura - servizi - moderni - biblioteca

Asl, lavori Pnrr in via Guadagnoli: chiude la struttura. Servizi trasferiti - A partire dal 3 giugno, i servizi di Anagrafe sanitaria e CUP si sposteranno all'ospedale San Donato, mentre il cantiere in via Guadagnoli segna un passo cruciale verso il potenziamento della sanità italiana grazie ai fondi PNRR.

Vuoi lavorare con noi? Dai un'occhiata ai bandi di concorso per bibliotecari e restauratori, hai tempo fino al 22 di giugno a mandare la tua candidatura. Bando di concorso per istruttore dei servizi di biblioteca: https://servizi.comune.milano.it/en/dettaglio-cont Vai su Facebook

Struttura e servizi più moderni. Parte il restyling della biblioteca; Inaugurati la nuova Biblioteca e l'Archivio storico comunale Elvira Donzel di Charvensod: nuovi servizi e spazi per la cultura; Da Biblioteca Cionini a Cionini Pop Up.

Struttura e servizi più moderni. Parte il restyling della biblioteca Secondo ilgiorno.it: Con un anno e mezzo di ritardo, iniziano oggi i sospirati lavori di riqualificazione della biblioteca civica.