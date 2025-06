Stromboli attende ancora gli interventi di messa in sicurezza Schifani convoca tutti gli attori coinvolti

Il vulcano di Stromboli, simbolo di bellezza e pericolo, aspetta ancora risposte concrete. Il 17 giugno, sotto la guida del governatore Schifani, si aprirà una svolta decisiva: tutti gli attori coinvolti si riuniranno per superare gli ostacoli e avviare finalmente i interventi di messa in sicurezza. È arrivato il momento di agire, perché la tutela di questa meraviglia naturale non può più attendere.

Il 17 giugno la questione Stromboli sarà affrontata una volta per tutte. Il governatore Renato Schifani, in qualità di commissario per l'emergenza dissesto idrogeologico, riunirà infatti tutti gli attori interessati per accelerare l'iter che finora blocca gli interventi di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Stromboli attende ancora gli interventi di messa in sicurezza, Schifani convoca tutti gli attori coinvolti

Stromboli attende ancora gli interventi di messa in sicurezza, Schifani convoca tutti gli attori coinvolti; Stromboli, accelerato l’iter per la messa in sicurezza dei torrenti; Stromboli, definito l'iter per i lavori di messa in sicurezza dell'isola. 1° puntata.

Stromboli, accelerato l’iter per la messa in sicurezza dei torrenti Come scrive msn.com: ha elaborato e inviato la sua proposta di piano degli interventi di messa in sicurezza dei torrenti, affidati alla direzione e programmazione ...