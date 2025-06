Striscione rimosso altro che sicurezza | Violate le procedure

La decisione di rimuovere lo striscione con la bandiera palestinese ha scatenato un acceso dibattito, evidenziando tensioni tra diritto alla manifestazione e rispetto delle procedure. Mentre le polemiche infuriano sui social e tra le istituzioni, si solleva una domanda fondamentale: quanto si pu√≤ davvero compromettere la sicurezza per tutelare la libert√† di espressione? √ą il momento di riflettere sul delicato equilibrio tra questi valori.

Non accenna a rientrare la polemica scatenata dalla decisione di Pietro Taeggi, sindaco di Val Masino, di richiedere l‚Äôintervento dei vigili del fuoco per far rimuovere lo striscione con la bandiera palestinese e la scritta Stop al Genocidio sul Sasso Remenno. Oltre al diluvio di critiche a mezzo social, il giorno seguente si era mossa la segreteria provinciale della UilPa VvF, con una nota inviata a prefetto e comandante provinciale dei vigili del fuoco in cui si denunciava come l‚Äôintervento di rimozione non fosse attinente ai compiti del Corpo e ne fosse andato a ledere "la neutralit√† e l‚Äôintegrit√†". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it