Stranger Things | lo showrunner della serie animata Tales From ' 85 svela le fonti di ispirazione

Scopri le sorprendenti ispirazioni dietro Tales From '85, la nuova serie animata ambientata nell'universo di Stranger Things. Durante il panel all'Annecy Film Festival, Eric Robles ha svelato anteprime esclusivi sul progetto, lasciando i fan entusiasti e curiosi di conoscere ogni dettaglio. Questa serie promette di riproporre lo stile unico della serie originale in una veste ancora più coinvolgente, aprendo nuove porte a storie misteriose e avvincenti che non vediamo l'ora di scoprire.

Eric Robles, showrunner della serie animata, ha condiviso qualche dettaglio dello sviluppo di Tales From '85, ambientata nell'universo di Stranger Things. I fan di Stranger Things che hanno partecipato a un panel che si è svolto all'Annecy Film Festival hanno potuto scoprire delle anticipazioni su Tales From '85, lo show animato in fase di sviluppo. All'evento ha infatti partecipato lo showrunner Eric Robles che ha condiviso qualche dettaglio sull'atteso progetto. Un ritorno a Hawkins Robles non ha potuto mostrare immagini di Tales From '85, essendo ancora troppo presto per mostrarle, tuttavia ha spiegato i dettagli del design dei personaggi e delle creature, tra cui dei terrificanti zombie del Sottosopra e uno squalo dall'aspetto unico, oltre a mostrare alcune brevi animazioni.

