Stranger Things | l’arrivo di un nuovo personaggio nel gruppo?

Sei pronto a scoprire cosa riserva il destino di Hawkins? Dopo tre anni di attesa, la stagione 5 di Stranger Things sta per tornare, portando con sé un nuovo personaggio che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Con Vecna ancora in agguato e il mistero che si infittisce, la posta in gioco non è mai stata così alta: il futuro di Hawkins dipenderà dall’epilogo di questa avventura mozzafiato.

È quasi ora di tornare a Hawkins, Indiana. Dopo una pausa di tre anni, la prima serie di episodi della stagione 5 di Stranger Things arriverà su Netflix a novembre, mentre l’episodio finale uscirà a Capodanno. Il palcoscenico è già pronto per una conclusione epica: l’uomo più cattivo del Sottosopra, Vecna, è fuggito alla fine della quarta stagione e ha aperto un varco nel centro della città che ha terrorizzato per anni. La posta in gioco non è mai stata così alta per Undici e i suoi amici, il che probabilmente li fa rimpiangere un tempo in cui dovevano preoccuparsi solo di chi portava gli snack alla prossima sessione di Dungeons & Dragons. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Stranger Things: l’arrivo di un nuovo personaggio nel gruppo?

