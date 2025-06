Stranger things | guida completa a tales from ’85 nella serie animata

Immergiti nel mondo di Stranger Things come mai prima d’ora con la guida completa a Tales From ’85, la nuova serie animata che espande l’universo narrativo del franchise. Un viaggio nostalgico negli anni ’80, rivisitato attraverso uno stile visivo innovativo, per un’esperienza coinvolgente e sorprendente. Ambientata in un’epoca ricca di mistero e avventure, questa serie spin-off rappresenta un passo importante nella evoluzione della saga. Scopri come si intrecciano passato e presente in questa entusiasmante avventura…

Il franchise di Stranger Things si arricchisce ulteriormente con una nuova produzione incentrata sull’ animazione, ampliando così l’universo narrativo e offrendo ai fan un’esperienza visiva innovativa. La serie spin-off, intitolata Stranger Things: Tales From ’85, rappresenta un passo importante nel percorso di espansione della saga, combinando elementi nostalgici degli anni ’80 con uno stile visivo contemporaneo. ambientazione e trama: ritorno a hawkins negli anni ’80. La narrazione si svolge a Hawkins, nella fredda stagione invernale del 1985, collocandosi tra la seconda e la terza stagione della serie originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger things: guida completa a tales from ’85 nella serie animata

