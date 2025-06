Stramaccioni sull’arrivo di Chivu | Inter spiazzata da Inzaghi ma la scelta del rumeno figlia di valutazioni precise

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter ha suscitato molte discussioni, con Inzaghi che si sente forse spiazzato dalla scelta. Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, analizza con precisione questa decisione, sottolineando come la figura del rumeno sia frutto di valutazioni attente e strategiche. Un passo importante per il club, che potrebbe rivelarsi decisivo nel nuovo corso dell’Inter. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa scelta?

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha commentato l’arrivo sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu. L’intervista completa. L’ ex allenatore dell’ Inter, Andrea Stramaccioni, ha commentato l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. L’intervista a La Gazzetta dello Sport. CHIVU – «Di solito un calciatore, anche di alto livello, è sempre molto concentrato su se stesso e sulla sua prestazione. Cristian era invece sempre molto attento anche all’analisi collettiva, a una visione di squadra simile a quella degli allenatori». PUNTI DI FORZA – «La capacità di leggere il gioco sia in costruzione che in fase difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni sull’arrivo di Chivu: «Inter spiazzata da Inzaghi, ma la scelta del rumeno figlia di valutazioni precise»

In questa notizia si parla di: stramaccioni - arrivo - chivu - inter

Le parole di Stramaccioni sull'arrivo di Chivu all'Inter e non solo Vai su Facebook

Stramaccioni parla del Chivu calciatore e poi allenatore È l'uomo giusto per l'Inter? #SerieAEnilive #DAZN Vai su X

Stramaccioni: “Inter, ecco i punti di forza di Chivu! L’ho allenato e mi sono accorto che…”; Stramaccioni: Inter spiazzata da Inzaghi: Chivu più adatto di Fabregas per il progetto; GdS - Stramaccioni: Fabregas avrebbe cambiato l’Inter, con Chivu il progetto resisterà.

Stramaccioni, lei ha avuto Chivu come giocatore quando allenò l’Inter, tra marzo 2012 e maggio 2013: ce lo racconta? Si poteva già capire di avere a che fare con un ... Riporta fcinternews.it: Una su tutte proprio quella con l’Inter, dove fra primo e secondo tempo ha cambiato volto al Parma arrivando a un pareggio meritato.