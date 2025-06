Strage di Graz candele e fiori in memoria delle vittime

Una triste commemorazione invade Graz: candele e fiori si accumulano in memoria delle vittime della tragica sparatoria alla scuola Borg Dreierschützengasse, un evento che ha scosso l’intera Austria. Con 10 vite spezzate e 12 feriti, il Paese piange questa tragedia senza precedenti. La scuola rimarrà chiusa e il lutto nazionale durerà tre giorni, unendo la nazione nel dolore e nella speranza di una società più sicura.

