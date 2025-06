Strada per San Damiano | Migliorare e dare più dignità al percorso pedonale

Il percorso pedonale che collega Porta Nuova al Santuario di San Damiano rappresenta un passaggio fondamentale per migliaia di turisti e pellegrini ogni anno. Antonio Lunghi propone di valorizzare questa via, rendendola più accessibile e dignitosa, affinché possa riflettere il rispetto e l’importanza che merita. Con l’imminente festa del Voto, questa iniziativa si inserisce in un momento di grande significato spirituale e storico, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di patrimonio condiviso.

Dare maggiore dignità , migliorandone la fruibilità , al tracciato pedonale che, da fuori Porta Nuova unisce al Santuario di San Damiano, percorso da migliaia di turisti e pellegrini. È la proposta che avanza Antonio Lunghi, già amministratore cittadino, guardando all'imminente festa del Voto - il 22 giugno in ricordo della liberazione, per intercessione di Santa Chiara, del monastero di San Damiano e della città di Assisi dalle minacce delle truppe saracene - e anche agli ottocento anni dalla composizione, proprio a San Damiano, del Cantico delle Creature. "Si ristrutturi il percorso che da fuori Porta Nuova conduce prima al parcheggio e poi allo slargo ove si incontra il muro di cinta del Convento con la bella edicola impreziosita dalla scultura di Fiorenzo Bacci – spiega Lunghi –.

