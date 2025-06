Stosa, condotta antisindacale . Cgil pronta a rivolgersi al giudice.

La Fillea Cgil di Siena non ha intenzione di arretrare di fronte alle condotte antisindacali della Stosa Cucine spa. Con determinazione, il segretario generale Simone Valdesi ha dichiarato che l’appuntamento con lo studio legale è già fissato, ma se si potrà risolvere la questione senza ricorrere al giudice, meglio. La mobilitazione continua: la tutela dei diritti dei lavoratori è una priorità che non si ferma.

di Laura Valdesi SIENA "L’appuntamento con il nostro studio legale è giĂ stato preso ma se sarĂ possibile risolvere la situazione senza ricorrere al giudice va benissimo. In caso di assenza di risposte invece procederemo". Chiaro e forte il messaggio della Fillea Cgil all’azienda piĂą importante e rappresentativa della zona amiatina, una delle maggiori realtĂ dell’intera provincia: Stosa Cucine spa. Il segretario generale di categoria Simone Mannucci, unitamente al funzionario Michele Trabalzini, sanno bene cosa rappresenta per l’economia dell’area e per tante famiglie questo polo produttivo d’eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it