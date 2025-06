Storia dello spyware Paragon sul mio telefono Cosa accade quando un giornalista scopre di essere stato spiato

Quando un giornalista scopre di essere spiato, il senso di vulnerabilità si fa strada, ma anche la voglia di far luce su una realtà inquietante. La recente scoperta dell'uso dello spyware "Graphite" di Paragon, un'azienda israeliana, su telefoni di professionisti italiani solleva interrogativi fondamentali sulla privacy e le minacce digitali. Un'indagine che coinvolge due giornalisti di Fanpage e alza il velo su pratiche inquietanti, ignorate da governi e istituzioni. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa ombra digitale.

Non ci sono più dubbi: il mio telefono è stato spiato con "Graphite" dell'azienda israeliana Paragon. Due giornalisti di Fanpage spiati con lo stesso strumento. Ma per governo e Copasir sembra non essere un problema.