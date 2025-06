Storia avventurosa del tesoro di Priamo | l’ultimo bottino di guerra

L'affascinante racconto del tesoro di Priamo, l'ultimo bottino di guerra, svela un viaggio incredibile tra scoperte e destini incrociati. I gioielli trovati da Schliemann sulle rovine di Troia hanno attraversato decenni di storia, finendo in Russia come trofeo bellico e poi cadendo nell'oblio. Un avvenimento che svela i misteri e le sorprese del passato, lasciando aperta la porta a nuove scoperte e intrecci sorprendenti. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro questo affascinante capitolo della storia.

I gioielli trovati da Schliemann sulle rovine di Troia hanno subito un curioso destino: 80 anni fa, sono stati portati in Russia come trofeo bellico e lì dimenticati per quasi mezzo secolo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Storia avventurosa del «tesoro di Priamo»: l’ultimo bottino di guerra

In questa notizia si parla di: storia - avventurosa - tesoro - priamo

L’avventurosa storia del primo bistrot gastronomico dedicato al tartufo nato nelle Langhe - Scopri l’affascinante storia del primo bistrot gastronomico dedicato al tartufo, nato tra le suggestive Langhe.

Storia avventurosa del «tesoro di Priamo»: l’ultimo bottino di guerra.

Con Schliemann alla scoperta del tesoro di Priamo Da ilsole24ore.com: Fin dall’infanzia Heinrich Schliemann, benché il padre non fosse né filologo né archeologo, viene sommerso dall’antico e, nel 1829, a sette anni riceve in dono la Storia mondiale per ...