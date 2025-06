Stop ai diesel Euro 5 tutto quello che c’è da sapere

Il 1° ottobre si avvicina e con esso il divieto di circolazione per i Diesel Euro 5 nelle quattro regioni del Nord Italia. Una misura drastica che potrebbe mettere a terra oltre un milione di veicoli, sia privati che commerciali, contribuendo alla lotta contro l'inquinamento ma sollevando anche molteplici questioni di mobilità e sostenibilità. Ma cosa c'è da sapere davvero? Scopriamo insieme tutti gli aspetti di questa importante svolta ambientale.

La data del 1° ottobre si fa sempre più vicina. Quel giorno in quattro regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) scatterà il divieto di circolazione di tutti i veicoli Diesel Euro 5. Se la draconiana misura green, a cui il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha promesso di opporsi, venisse approvata, resteranno fermi più di un milione di veicoli privati e commerciali in tutto il bacino padano. Naturalmente, l’augurio è che tale misura non entri in vigore, ma per ogni evenienza, ecco alcune informazioni importanti per non farsi trovare impreparati dall’eventuale (ed ennesima) follia eco-green. 🔗 Leggi su Panorama.it