Stop ai diesel Euro 5 limitazioni per 270mila veicoli in regione Ma potrebbe esserci un rinvio

L'incertezza avvolge il futuro delle auto diesel Euro 5 in Emilia Romagna, con limitazioni potenzialmente in vigore già dal prossimo autunno. Un provvedimento che potrebbe colpire circa 270 mila veicoli e coinvolgere città come Ravenna, Faenza e Lugo, portando a un parziale divieto di circolazione. La stretta sulle emissioni si fa più vicina, ma il rischio di un rinvio lascia gli automobilisti in attesa di chiarimenti.

C'è incertezza sul futuro delle auto diesel Euro 5. Un provvedimento che potrebbe scattare il prossimo autunno e che riguarderebbe diverse città dell'Emilia Romagna, fra cui anche Ravenna, Faenza e Lugo, e che porterebbe al parziale divieto di circolazione alle vetture diesel Euro 5. Una stretta.

Stop a tutte le automobili con alimentazione diesel di categoria Euro 5 dal primo ottobre, in tutte le regioni della Pianura Padana. È la drastica misura contro l’inquinamento da polveri sottili che potrebbe scattare tra meno di quattro mesi in Piemonte, Lombardi Vai su Facebook

Stop al diesel Euro 5, la mia auto può circolare? Quali multe si rischiano? La guida Vai su X

