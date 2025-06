Stop ai diesel Euro 5 in arrivo una moratoria Velox via al censimento

Il futuro delle auto diesel Euro 5 in Italia è in bilico, tra blocchi imminenti e la necessità di una soluzione immediata. Due emendamenti al decreto Infrastrutture puntano a scongiurare il ritiro delle vetture più inquinanti, mentre si avvia un censimento degli autovelox per evitare il caos sulle strade. La Lega si impegna a trovare un equilibrio tra tutela ambientale e mobilità, ma le sfide sono ancora molte.

Scongiurare il blocco delle auto diesel euro5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e parallelamente avviare un censimento degli impianti autovelox. A questo puntano due emendamenti presentati al decreto Infrastrutture (uno della Lega ed uno di FdI ). E sempre al dl Infrastrutture guarda sempre la Lega per gli autovelox sui quali da oggi si rischia il caos. La Lega chiede più in dettaglio di scongiurare il blocco dei diesel euro 5 per un altro anno, offrendo la possibilità alle Regioni di evitarlo anche successivamente. L’europarlamentare di FdI, Carlo Fidanza, spiega invece che l’emendamento del suo partito chiede di posticipare direttamente al 1 ottobre 2027. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stop ai diesel Euro 5, in arrivo una moratoria. Velox, via al censimento

