Stop ai diesel Euro 5 il rinvio è possibile Proposta apprezzabile

I presidenti di Veneto, Lombardia e Piemonte auspicano che le parole di Salvini si concretizzino, offrendo un rinvio del blocco ai diesel Euro 5 previsto per ottobre. Un provvedimento che potrebbe alleggerire il peso sulle aziende e sui cittadini, evitando restrizioni troppo stringenti in tempi brevi. La speranza è che questa proposta trovi accoglienza, portando benefici concreti e un respiro di sollievo a chi si trova nel limbo delle normative ambientali.

I presidenti delle Regioni Veneto, Lombardia e Piemonte sperano che le parole del ministro Matteo Salvini possano tradursi in realtĂ e che si possa arrivare in breve tempo ad un rinvio del blocco alla circolazione dei diesel Euro 5 previsto dal prossimo ottobre. Un blocco che avrebbe «forti.

