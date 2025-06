Sto venendo lì per ammazzarti Operaio di Trapani nasconde il gps nell' auto della ex e la insegue da Pesaro fino a Terracina

Una scena da brividi, dove la follia si scontra con la legge: un uomo, armato di rabbia e senza freni, ha deciso di inseguire l’ex per strada, nascondendo il GPS nell’auto per catturarla. La tensione cresce fino a raggiungere il cuore di Terracina, con minacce che sconvolgono tutti i presenti. La paura si fa palpabile: cosa succederà ora? La cronaca nera si scrive ancora una volta con pagine di angoscia e incertezza.

TERRACINA Ha telefonato all?ex compagna, che perseguitava da mesi e che l?aveva anche denunciato, annunciando un proposito agghiacciante: «Sto venendo ad ammazzarti». E, dopo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «Sto venendo lì per ammazzarti». Operaio di Trapani nasconde il gps nell'auto della ex e la insegue da Pesaro fino a Terracina

