STMicroelectronics | i lavoratori ricevono un premio di 1.250 euro come anticipo ma la mobilitazione continua

Nonostante l'anticipo di 1.250 euro in busta paga, i lavoratori di STMicroelectronics Agrate Brianza continuano a manifestare preoccupazioni e insoddisfazioni. L'incontro di ieri tra azienda e sindacati ha segnato un nuovo capitolo in una vertenza ancora aperta, che mette in discussione il futuro di questo importante stabilimento e la stabilità dei suoi dipendenti. La mobilitazione prosegue, perché per loro, il benessere e il rispetto rimangono prioritari.

Quella voce di divisione della STMicroelectronics tra Italia e Francia che spaventa i lavoratori brianzoli - quella voce di divisione tra Italia e Francia che scuote i lavoratori brianzoli si fa sempre più intensa, alimentando incertezza e paura.

