Stephen Adentan l’attore di Moss Man condivide uno sguardo dal BTS al suo costume

Stephen Adentan, l’attore dietro l'iconico Moss Man, condivide uno sguardo esclusivo dal dietro le quinte del suo costume. L’attesissimo film live-action di Masters of the Universe, prodotto da Mattel e Amazon MGM Studios, promette un cast ricco di eroi e villain, tra cui alcuni alleati misteriosi di He-Man. La magia di questa avventura sta per prendere vita: scopriamo insieme cosa ci riserva questo straordinario progetto!

L’imminente film live-action Masters of the Universe di Mattel e Amazon MGM Studios presenterà molti personaggi (probabilmente ci vorrebbe meno tempo per elencare gli eroi e i cattivi che non appariranno) tratti dalla serie animata originale, dalla linea di giocattoli e da vari fumetti, inclusi alcuni alleati piuttosto oscuri di He-Man. Stephen Adentan interpreterà Moss Man e ora ha annunciato sui social media di aver terminato le riprese delle sue scene, condividendo anche un’anteprima del costume che indosserà come guardiano del mondo naturale di Eternia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it