Stellar Blade è il gioco pubblicato da PlayStation di maggior successo di sempre su Steam

In un contesto in cui le scelte di gioco si fanno sempre più variegate, Stellar Blade si afferma come il punto di riferimento per gli appassionati di avventure single player. Con oltre 183.000 utenti simultanei al debutto su Steam, il titolo di Shift Up ha conquistato il cuore degli gamers, confermando il suo successo storico. La domanda ora è: quanto potrà crescere ancora questa straordinaria avventura?

Stellar Blade ha appena segnato un traguardo storico: è ufficialmente il gioco single player pubblicato da PlayStation di maggior successo di sempre su Steam. Secondo le analisi aggiornate di SteamDB, il titolo action dello studio sudcoreano Shift Up ha superato i 183.000 utenti simultanei nel giorno del suo debutto su PC, l'11 giugno 2025, con un trend di crescita che lascia prevedere cifre ancora più alte nel weekend. In un contesto in cui le esclusive PlayStation sono tradizionalmente legate a un'esperienza narrativa e solitaria, questo exploit rappresenta un evento eccezionale e altamente indicativo delle trasformazioni in atto nel rapporto tra Sony e il mercato PC.

