Stellar Blade è disponibile su PC PlayStation e Shift Up pubblicano il trailer di lancio

Stellar Blade debutta finalmente anche su PC e lo fa con un video dedicato: Shift Up e PlayStation hanno celebrato l’evento con un nuovo trailer di lancio che mostra panoramiche contenente anche i protagonisti principali del gioco. Dopo aver conquistato il pubblico PlayStation, il titolo action sci-fi approda su Steam dal 12 giugno 2025, con una versione ottimizzata per sfruttare a pieno le potenzialità dell’hardware PC. Il lancio ha già segnato un importante traguardo: oltre 160.000 giocatori attivi simultaneamente, accompagnati da una valanga di recensioni positive. Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione dedicata, la versione PC di Stellar Blade introduce numerose funzionalità esclusive. 🔗 Leggi su Game-experience.it