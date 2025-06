Stellantis temperature troppe alte all' interno dello stabilimento | arriva lo sciopero

Una crescente insoddisfazione tra i lavoratori di Stellantis Cassino Plant ha portato a uno sciopero significativo, scaturito da temperature interne troppo elevate. Le Rappresentanze Sindacali evidenziano come le condizioni di lavoro inadeguate nel reparto Plastica e Montaggio abbiano superato il limite della sopportabilità , minando sicurezza e benessere. La questione si presenta come un grido d’allarme per una tutela più efficace dei lavoratori e il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Lavoratori dello stabilimento Stellantis Cassino Plant in sciopero nelle ore scorse nel reparto Plastica e nel reparto Montaggio. Alla base della protesta - spiegano le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fim, Uilm, Fismic, e Uglm - ci sono le temperature elevate all'interno dei reparti

