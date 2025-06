Stefano muore a 19 anni in un tragico incidente stradale; fatale lo scontro frontale dell’auto che guidava con un bus La tragedia a Grottaferrata

Una tragedia sconvolge Grottaferrata: Stefano Massimi, 19 anni, perde la vita in un devastante incidente frontale sulla via Tuscolana. La sua giovane vita, segnata da sogni e ambizioni, si spegne in un attimo a causa di uno scontro che ha lasciato tutti senza parole. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili i momenti della vita e l'importanza di una guida sicura.

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 11 giugno sulla via Tuscolana, nel tratto che attraversa il comune di Grottaferrata, all'altezza del chilometro 25. A perdere la vita è stato Stefano Massimi, 19 anni, residente a Rocca Priora. La dinamica: schianto frontale con un mezzo pubblico. Il giovane era alla guida della sua Mini Cooper, acquistata da poco grazie al suo lavoro da operaio. Erano da poco passate le 7.00 del mattino quando, per cause ancora in fase di accertamento, l'auto ha impattato violentemente contro un pullman Cotral in transito in direzione Roma.

