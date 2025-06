Stefano Massimi chi è il 19enne morto nell' incidente sulla Tuscolana

La tragica perdita di Stefano Massimi, un ragazzo di soli 19 anni, ha scosso la comunità di Grottaferrata. Conosciuto come "un ragazzo d'oro", Stefano ha perso la vita mercoledì 11 giugno in un incidente sulla Tuscolana. Ancora da chiarire le cause dello schianto che ha coinvolto la sua Mini Cooper alle prime luci dell’alba, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari.

"Era un ragazzo d'oro". Stefano Massimi, 19 anni, è morto mercoledì 11 giugno in un incidente avvenuto al chilometro 25 della via Tuscolana, nel comune di Grottaferrata. Il giovane, che si trovava a bordo di una Mini Cooper, per cause in corso di accertamento intorno alle 7,30 si è scontrato con.

