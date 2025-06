Stefano De Martino rinnova con Stasera tutto è possibile? Il pressing della Rai sul conduttore

Dopo le emozioni delle ultime puntate e le voci di addio, una notizia sorprendente scuote il mondo dello spettacolo: Stefano De Martino sarebbe stato riconfermato alla guida di "Stasera tutto è possibile" per un'altra stagione. Il volto noto si prepara a tornare sul palco, prontissimo a riprendere il suo ruolo di conduttore e regalare ancora momenti indimenticabili ai fan. La sua presenza continua a rappresentare un punto fermo di questa fortunata trasmissione.

Dopo le lacrime dell'ultima puntata e le dichiarazioni di addio, arriva una svolta inaspettata: Stefano De Martino sar5ebbe stato confermato alla conduzione di Stasera tutto è possibile per un'altra stagione L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile si era chiusa tra i saluti e le lacrime di Stefano De Martino, in un'atmosfera che sapeva di addio. Un momento carico di emozione, considerando che STEP è stato il primo show televisivo che ha visto De Martino nel ruolo di conduttore, come ha sottolineato lui stesso durante il podcast In Camerino di Marcello Sacchetta - ballerino e amico di lunga data di Stefano sin dai tempi di Amici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stefano De Martino rinnova con Stasera tutto è possibile? Il pressing della Rai sul conduttore

In questa notizia si parla di: martino - stefano - stasera - tutto

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Stefano De Martino continuerà alla conduzione di "Stasera Tutto è Possibile" L'anticipazione è stata lanciata da FanPage. A quanto pare De Martino è stato convinto da diversi fattori, uno su tutti quello di non disperdere la potenzialità del gruppo comico che Vai su Facebook

Stasera tutto è possibile, colpo di scena: “Stefano De Martino resta alla conduzione" Vai su X

Stefano De Martino, chi potrebbe prendere il suo posto a Stasera Tutto è Possibile (e perché lascia); Stefano De Martino, addio a Stasera tutto è possibile? «Difficile ripetersi. Ecco chi vedrei al mio posto»; Stefano De Martino lascia ‘Stasera tutto è possibile’: chi prenderà il suo posto?.

Stefano De Martino resta a ‘Stasera tutto è possibile’: cosa filtra sul dietrofront msn.com scrive: Svolta inattesa a quanto pare per Stefano De Martino e la trasmissione 'Stasera tutto è possibile'.