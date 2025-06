Stefano De Martino resta a Stasera tutto è possibile | i motivi del dietrofront

Il mondo dello spettacolo è sempre pieno di sorprese, e Stefano De Martino ne ha appena regalata una alle sue fan. Dopo aver annunciato il suo addio a "Stasera tutto è possibile" durante l’ultima puntata di stagione, il conduttore ha deciso di rimanere al timone anche per la prossima stagione. Il suo ritorno, motivato da ragioni che ancora tengono banco, dimostra come nel mondo dello showbiz nulla sia mai scritto...

L’8 aprile scorso, durante l’ultima puntata di stagione, Stefano De Martino aveva salutato il pubblico di Stasera tutto è possibile con le lacrime agli occhi. «È stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia», aveva dichiarato. Tutto lasciava presagire un addio definitivo. Invece, a sorpresa, il conduttore resterà al timone del comedy show di Rai 2 anche per la prossima stagione. Dietrofront inatteso, pressing della produzione. Come anticipa Fanpage.it, dietro la decisione c’è stato un lungo pressing da parte della rete e della produzione. Fondamentale il timore di perdere l’alchimia creatasi con il cast fisso, elemento chiave del successo raggiunto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it