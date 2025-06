Stefano De Martino Gabriella Spagnuolo è la sua nuova fiamma?

Il gossip infiamma il cuore del pubblico: Stefano De Martino, il celebre conduttore partenopeo, sarebbe stato paparazzato in compagnia di diverse ragazze, tra cui Gabriella Spagnuolo. Le foto scatenano i rumors su una possibile nuova fiamma, alimentando l’attenzione e le curiosità dei fan. Ma è davvero amore o solo un flirt passeggero? Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante vicenda.

Il conduttore partenopeo è stato paparazzato con diverse ragazze, tra cui Gabriella Spagnuolo, con cui sembra esserci un'intesa speciale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stefano De Martino, Gabriella Spagnuolo è la sua nuova fiamma?

In questa notizia si parla di: stefano - martino - gabriella - spagnuolo

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Sconvolgente. Stefano Addeo, il professore di Napoli autore della frase incriminata nei confronti di Giorgia Meloni, ha tentato il suicidio. Ha ingerito un mix di pillole e farmaci, che fortunatamente non gli è stato fatale, ed è ora ricoverato in codice rosso all’ospe Vai su Facebook

De Martino prende il largo con Gabriella: chi è la ragazza in barca con lui; Nuova fiamma per Stefano De Martino? Paparazzato in barca con una bella mora; Stefano De Martino, Gabriella Spagnuolo è la sua nuova fiamma?.

Estate infuocata per Stefano De Martino: spunta una quarta donna, di chi si tratta Scrive msn.com: Stefano De Martino inarrestabile: paparazzato con una quarta donna, i flirt dell'estate non si fermano.