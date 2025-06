Stefano De Martino beccato con un’altra! Chi è la misteriosa ragazza della barca sulla Costiera Amalfitana

Stefano De Martino torna al centro del gossip con un'altra avventura sotto il sole della Costiera Amalfitana. Con il suo fascino irresistibile, il conduttore di Affari Tuoi è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza durante una rilassante gita in barca. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi svelano un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale, alimentando curiosità e speculazioni tra fan e media. Ma chi è davvero questa sconosciuta che ha catturato l’attenzione di tutti?

Personaggi TV. Da settimane il suo nome infiamma il gossip, ma stavolta Stefano De Martino si è superato. In quello che sembra un vero e proprio tour estivo tra cuori e paparazzi, il conduttore di Affari Tuoi è stato avvistato di nuovo in dolce compagnia. Stavolta, a tenere banco è una misteriosa ragazza avvistata con lui durante una rilassante gita in barca al largo della Costiera Amalfitana. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi parlano chiaro: risate, sguardi complici e un'intesa che ha subito scatenato le domande. Ma chi è davvero la nuova presenza femminile che ha rubato la scena?

