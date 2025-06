Stavano mangiando Aereo precipitato immagini choc dal luogo dello schianto | morti tanti giovani

Una tragedia sconvolgente scuote l’India e il mondo: un volo Air India precipitato pochi minuti dopo il decollo da Ahmedabad si è schiantato nel cuore di una zona ricca di studenti, lasciando dietro di sé un’immagine straziante e numerose vittime. Tra dolore e incredulità, si aprono interrogativi sulla sicurezza e le cause di questa catastrofe. Un evento che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di prevenire simili disastri in futuro.

Una tragedia immane scuote l’India e il mondo intero. Pochi minuti dopo il decollo dall’ aeroporto di Ahmedabad, il volo Air India AI171, diretto a Londra, è precipitato in circostanze ancora da chiarire. Ma ciò che rende l’incidente ancor più devastante è il luogo in cui il Boeing 787 ha impattato: la mensa dell’ostello universitario del BJ Medical College UG, nel cuore della città. Una zona popolata da studenti, molti dei quali erano presenti all’interno della struttura al momento dello schianto. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni raccolte da News18, l’aereo, con a bordo 242 persone, si è abbattuto sull’edificio solo cinque minuti dopo essere decollato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it